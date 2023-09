Séisme au Maroc : un célébre sismologue avait donné l’alerte

Il y a quelques semaines, le sismologue néerlandais Frank Hogrebits avait mis en garde contre un fort tremblement de terre qui pourrait frapper la Terre au cours des jours suivants.

L’explication scientifique donnée par le sismologue se basait sur l’alignement entre trois planètes (la Terre, Mars et Neptune), ainsi que par la géométrie lunaire avec les deux mêmes planètes.

“Aujourd’hui, deux conjonctions planétaires convergent avec Mercure et Vénus, avec deux conjonctions lunaires avec Jupiter et Uranus. Le 6 septembre, une autre convergence s’est produite avec Mercure et Vénus”, anticipant une série de fortes secousses entre le 5 et le 7 septembre.

Il y a environ deux semaines, Frank Hogrebits a prévenu d’un tremblement de terre qui pourrait dépasser 8 degrés sur l’échelle de Richter en raison de ce qu’il a appelé « l’alignement entre la Terre et les deux planètes Mars et Neptune, ainsi que la Lune ». La géométrie avec les deux mêmes planètes”. Il a par ailleurs averti que la Terre se déplace lentement entre les planètes Mars et Neptune.

L’ingénierie lunaire avec les planètes Mars et Neptune pourrait bientôt conduire à un fort tremblement de terre, avait-il signalé ajoutant que l’ingénierie lunaire entraînerait probablement une augmentation de l’activité sismique le 29 août. Par ailleurs, le scientifique a souligné qu’il était difficile de déterminer la zone qui sera exposée au danger et à l’activité.

Il a averti qu’il existe une grande possibilité de répliques sismiques dans ou à proximité de la zone du séisme, et a déclaré que la région située à l’ouest du Portugal, de l’Espagne et de l’Italie devrait être en alerte.