Aïd Al-Adha 2023: ces chiffres qui rassurent

Par LeSiteinfo avec MAP

A quelques jours de la célébration de l’Aïd Al Adha, les marchés du cheptel national destiné à l’abattage connaissent d’ores et déjà l’affluence des citoyens, face à une offre suffisante et diversifiée. A l’instar des années précédentes, l’offre en cheptel dépasse la demande, et ce malgré les difficultés auxquelles a fait face la filière des viandes rouges, notamment celle relatives à l’envolée des prix de l’aliment du bétail, ainsi que les effets de la sécheresse.

Et pas que suffisante, l’offre en cheptel national offre aux consommateurs un large éventail de choix selon les préférences, de la race la plus prisée « Sardi », à celle de « Boujaâd », de « Timahdit », de « Beni Guil », « D’Man », la race blanche de montagne, et la race caprine rouge…

En effet, l’offre nationale globale en animaux destinés à l’Aïd est estimée à 7,8 millions de têtes, dont 6,3 millions d’ovins et 1,5 millions de caprins. Une offre qui dépasse la demande, estimée à 5,6 millions de têtes, dont 5,1 millions d’ovins et 500.000 têtes de caprins, selon le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts.

Depuis le début de l’opération d’identification, plus de 6,86 millions de têtes ovines et caprines destinées au sacrifice de l’Aïd ont été identifiées et marquées par la boucle Aïd Al-Adha. Portant un numéro, cette boucle assure la traçabilité des animaux depuis le producteur jusqu’au consommateur, et sert de support important pour le suivi sanitaire des animaux et en cas de toute réclamation jusqu’à l’abattage.

En outre, le ministère a fait savoir que 214.000 unités d’élevage ont été enregistrées pour la préparation de l’abattage, avec 1.300 missions de suivi menées sur le terrain dans le but de communiquer et de sensibiliser sur les bonnes pratiques sanitaires pour l’alimentation et l’engraissement des sacrifices de l’Aïd.

Le gouvernement contraint d’importer les ovins

Quelque 22.000 têtes de bovins et 10.000 têtes d’ovins ont été importées depuis le lancement de l’opération d’importation des bêtes destinées à l’abattage en février 2023, laquelle permettra de stabiliser les prix, de préserver et de reconstituer le cheptel national.

La poursuite de la sécheresse et de l’inflation au cours de cette année a entraîné une augmentation des coûts de production, ce qui a contraint le gouvernement à importer de manière exceptionnelle et temporaire afin de préserver le cheptel national et stabiliser les prix à la consommation, en exonérant l’importation d’ovins de droits de douane et en octroyant un soutien à l’importation d’ovins destinés à l’abattage, fixé à 500 dirhams par tête.

Il s’agit ainsi de réduire et stabiliser le prix des viandes rouges sur le marché national, et de faire face à toutes les formes de spéculation et d’intermédiaire dans la commercialisation des viandes rouges et de préserver le cheptel.

Le cheptel national en bonne santé

Au volet sanitaire, le ministère a assuré le suivi, le contrôle sanitaire et la protection du cheptel contre les maladies infectieuses, le contrôle du fourrage et des médicaments vétérinaires utilisés, le contrôle de l’approvisionnement en eau du bétail, en plus de la création de 34 marchés temporaires pour les ovins et les caprins.

Pour leur part, les services de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) ont mené des opérations d’inspection ayant permis de mettre en évidence la qualité du cheptel national, grâce à un suivi et une surveillance sanitaire assurés sur l’ensemble du territoire national.

Le suivi et la surveillance sanitaires sont assurés sur l’ensemble du territoire national par les services vétérinaires de l’ONSSA en étroite collaboration avec les vétérinaires privés et les autorités locales. Le contrôle porte sur l’état sanitaire des animaux, l’eau d’abreuvement et les aliments. L’ONSSA renforce ainsi les mesures de contrôle et de surveillance sanitaires des aliments pour animaux, des médicaments vétérinaires et de l’eau d’abreuvement au niveau des élevages, en plus d’une surveillance rigoureuse du transport de la fiente de volailles dans le but de suivre son cheminement et sa destination, et de prévenir toute utilisation frauduleuse dans l’engraissement des animaux.

S.L.