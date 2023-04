Salon international de l’Agriculture : le Royaume-Uni invité d’honneur

Par LeSiteinfo avec MAP

a participation du Royaume Uni, en tant qu’invité d’honneur, à la 15è édition du Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM), prévue du 02 au 07 mai à Meknès, a été présentée, lundi soir, lors d’un point de presse organisé à Casablanca.

Lors de ce point de presse, animé par l’ambassadeur du Royaume-Uni à Rabat, Simon Martin, l’accent a été mis sur l’excellence des relations entre les deux pays et les deux familles royales et le saut qualitatif qu’a connu la coopération bilatérale après la signature de l’accord d’association entre le Maroc et le Royaume Uni en 2019.

A cet égard, le diplomate britannique a rappelé que les deux pays sont liés par des accords de coopération dans nombre de domaines notamment agricole, notant dans ce sens que les exportations des fruits et légumes marocaines vers le Royaume-Uni ont connu une hausse de 15% l’année écoulée.

S’agissant de la participation du Royaume Uni en tant qu’invité d’honneur à la 15ème édition du SIAM, il a relevé que le pavillon du Royaume-Uni s’étendra sur 402 mètres carrés, notant que cet événement sera marqué par la participation de 30 entreprises exposantes et 60 experts britanniques et l’organisation de 6 conférences et ateliers.

Et de détailler que les entreprises britanniques participantes représentent notamment les secteurs de la durabilité, la recherche, l’ingénierie, le Commerce & Logistique et l’agri-Tech, notant que les panels porteront notamment sur la souveraineté alimentaire, la maîtrise de l’eau d’irrigation, le changement climatique, le rôle du progrès scientifique et technologique, la consolidation des chaînes de valeur agricoles, le renforcement et la modernisation des circuits de distribution, l’Innovation britannique et l’investissement dans l’agriculture durable.

Cet événement connaîtra aussi des rencontres B to B entre les entreprises britanniques et marocaines, la présentation des universités britanniques pour la promotion de la collaboration en matière de R&D agricole et la signature de nombre d’accord de coopération et de partenariat entre le Maroc et le Royaume uni.

A cette occasion, M. Martin a souligné que le 15è SIAM impulsera une nouvelle dynamique à la coopération entre les institutions et entreprises britanniques et marocaines, rappelant à cet égard, l’initiative britannique DARWIN qui finance des projets marocains par l’intermédiaire de la « Global Diversity Foundation » sur la garantie de la viabilité socio-écologique des paysages culturels du Haut Atlas, l’échange d’expertise entre l’Institut National de la Recherche Agronomique et les experts britanniques dans le domaine de la décarbonisation fiscale de l’agriculture et l’ouverture prochaine du premier campus de Coventry université à Bouskoura.

Ce point de presse a été aussi l’occasion de mettre en avant la nouvelle initiative lancée par l’Université polytechnique Mohammed VI (UM6P), en collaboration avec Rothamsted Research et Cranfield University au Royaume-Uni pour aider à développer la prochaine génération de scientifiques et d’ingénieurs marocains, rappelant que la phase initiale du partenariat s’est concertée sur la réalisation de sept projets de recherche agricole et la création d’un centre de formation doctorale, soutenue par le groupe OCP, l’un des plus grands exportateurs d’engrais phosphatés au monde.

Le diplomate britannique a promis une édition riche en rencontres et en opportunités pour promouvoir davantage les relations entre les deux pays, favoriser les échanges d’expérience et présenter l’expertise des entreprises britanniques dans le domaine agricole.