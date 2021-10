552 radars mobiles nouvelle génération sur les routes marocaines

De sources concordantes, Le Site info a appris que les autorités compétentes s’apprêtent à installer 552 radars de nouvelle génération, dans le cadre de la gestion du réseau routier des 12 Régions du Royaume.

Ces nouveaux radars seront installés dans différents accès des villes marocaines, en sus de ceux déjà existants hors du périmètre urbain, et auront pour mission de contrôler et de verbaliser les excès de vitesse, aussi bien à leur niveau qu’à celui se trouvant entre deux radars fixes.

De même que ces radars mobiles de nouvelle génération, a ajouté notre source, pourront contrôler la vitesse moyenne des véhicules pendant plusieurs kilomètres, entre deux points des autoroutes. Ce qui permettra de détecter les véhicules en infraction à un point donné non couvert par le radar. Ainsi, il sera aisé d’identifier les véhicules roulant à 320km/h, de contrôler la vitesse des véhicules sur 1200 mètres, concernant les deux sens des autoroutes, aussi bien de jour que de nuit.

Pour rappel, le ministère de L’équipement, du transport, de la logistique et de l’eau avait annoncé, dans un précédent communiqué, que cette initiative entrait dans le cadre de la Stratégie nationale de la sécurité nationale, visant à diminuer le nombre des accidents au niveau de certains axes et points jugés dangereux, ainsi que celui des victimes sur les routes des périmètres urbains et hors de ces derniers.

Un appel avait été également lancé aux différents usagers de la route, en vue du respect du Code de la route, en leur demandant de faire preuve de vigilance et de prudence et, ainsi, contribuer à la sécurité et à la protection de tous.

L.A.