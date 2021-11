4ème dose au Maroc : les dernières précisions d’un expert

Mustapha Ennaji a indiqué que certaines données précises appuient la nécessité d’injecter une 4ème dose du vaccin anti-covid aux citoyens.

Dans une déclaration à Le Site info, le membre du comité scientifique a toutefois souligné qu’il n’est pas temps d’évoquer l’administration de la 4ème dose au Maroc, affirmant que tout dépendra de l’évolution de la situation épidémiologique.

Et d’ajouter que les Etats-Unis ont appelé les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques à recevoir cette 4ème dose afin de renforcer leur immunité. «Au Maroc, rien n’a encore été décidé à ce sujet. C’est encore tôt. Il faut, toutefois, rappeler aux Marocains âgés et souffrant de maladies chroniques qu’il est nécessaire de recevoir la 3ème dose. Le comité scientifique a constaté que l’immunité procurée par le vaccin baisse six mois après l’injection», a indiqué Ennaji.

H.M.