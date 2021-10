3ème dose au Maroc: les premiers bénéficiaires témoignent (VIDEO)

Le Maroc a entamé lundi la campagne d’injection de la troisième dose du vaccin anti-covid. Comme constaté par la caméra de Le Site info, un centre de vaccination à Salé a connu une grande affluence et des dizaines de citoyens s’y sont rendus pour bénéficier de la 3ème dose.

«Se faire vacciner est un devoir. En recevant la 3ème dose, nous protégeons notre pays et notre économie. Hommes, femmes et enfants devront respecter les consignes du ministère afin de maîtriser la pandémie et espérer un retour à la vie normale dans les plus brefs délais», indique un bénéficiaire à Le Site info.

De son côté, Salma Dahmani, responsable du programme de vaccination à la délégation de Salé, a affirmé que la troisième dose du vaccin anti-covid concerne actuellement les personnes âgées, celles souffrant de maladies chroniques et celles ayant reçu les deux premières doses depuis au moins 6 mois.

H.M.