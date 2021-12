3ème dose au Maroc : ce que risquent les récalcitrants

Un membre du comité national de la vaccination a tenu à mettre en garde les Marocains qui refusent de prendre la 3ème dose du vaccin anti-covid.

Dans une déclaration à Le Site info, notre source précise que les personnes qui ont reçu la seconde injection depuis six mois ou plus risquent de développer des formes graves du virus en cas de contamination, d’autant plus que plusieurs pays font face actuellement à une nouvelle vague plus féroce de la pandémie.

L’immunité acquise après les deux doses du vaccin prend fin six mois après l’injection, ce qui rend la prise de la 3ème dose primordiale.

Notons que depuis quelques jours, le ministère de la Santé et de la Protection sociale envoie des sms aux citoyens, leur rappelant que la date de leur pass vaccinal a expiré et leur a conseillé de bénéficier de la troisième dose du vaccin afin de renforcer leur immunité contre le covid-19.

Pour rappel, un total de 102 nouveaux cas d’infection au nouveau coronavirus (Covid-19) et 328 guérisons a été enregistré au Maroc ces dernières 24 heures, a indiqué dimanche le ministère de la Santé et de la protection sociale, précisant qu’aucun décès n’a été recensé. Dans son bulletin quotidien sur la situation épidémique, le ministère a relevé que le nombre de primo-vaccinés a atteint 24.464.011, celui des personnes ayant reçu deux doses s’élève à 22.774.883, alors que 1.979.811 personnes ont eu trois doses.

N.M.