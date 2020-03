3ème cas de coronavirus au Maroc: le nombre de cas suspects en hausse

Le nombre de cas suspects de coronavirus est en hausse au Maroc. D’après les dernières données du ministère de la Santé, le nombre de personnes soupçonnées d’être infectées par le virus est passé de 62 à 66. Trois cas ont été confirmés tandis que les analyses de laboratoire effectuées sur les 63 autres personnes se sont révélées négatives.

Le ministère de la Santé a annoncé ce mardi, rappelons-le, avoir enregistré un troisième cas du nouveau coronavirus confirmé, d’un touriste français arrivé samedi à Marrakech.

“Dans le cadre du dispositif de veille et de surveillance épidémiologique et en exécution de sa politique de communication, le ministère de la Santé annonce à l’opinion publique qu’un troisième cas du nouveau coronavirus a été enregistré et confirmé d’un touriste français, arrivé samedi à Marrakech et qui présentait dimanche des symptômes respiratoires, indique le ministère dans un communiqué, précisant que le patient s’est rendu à l’hôpital et que le corps médical, qui a soupçonné rapidement son infection, a entamé les étapes nécessaires pour effectuer les analyses au laboratoire de l’Institut Pasteur-Maroc, ayant confirmé le cas.

Le patient bénéficie d’un suivi médical dans un hôpital à Marrakech où il sera pris en charge selon les mesures de santé en vigueur, ajoute le ministère, relevant que l’état de santé de la personne infectée est stable et ne suscite pas d’inquiétudes.

Le ministère a lancé, par ailleurs, un appel à tous les citoyens marocains, ainsi qu’aux médias nationaux et à toutes les parties prenantes de ne pas s’empresser de croire à toutes les rumeurs concernant le nouveau coronavirus et de les colporter à leur tour. Et d’assurer que toutes les informations à propos de la situation épidémiologique au Maroc sont du ressort d’instances sanitaires spécialisées.

