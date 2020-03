38ème cas de coronavirus au Maroc: de nouveaux cas suspects

Le nombre de cas suspects de coronavirus est en hausse au Maroc. D’après les dernières données du ministère de la Santé, le nombre de personnes soupçonnées d’être infectées par le virus est passé à 173.

Rappelons qu’un deuxième décès au nouveau Coronavirus a été enregistré au Maroc, annonce mardi le ministère de la Santé. Il s’agit d’un citoyen marocain de la ville de Salé âgé de 75 ans, précise le ministère dans un communiqué.

Dans le même communiqué, le ministère annonce un nouveau cas confirmé au laboratoire de l’Institut Pasteur-Maroc d’un Marocain de Casablanca en provenance de France, relevant que l’état de santé du patient est stable et ne suscite pas d’inquiétudes. Le citoyen est sous assistance médicale dans un hôpital de Casablanca où il est pris en charge conformément aux mesures sanitaires en vigueur. Ce nouveau cas porte à 38 le nombre de cas confirmés au Coronavirus, jusqu’à présent, note le communiqué.

Le ministère invite les citoyennes et les citoyens à respecter les règles d’hygiène et de sécurité sanitaire ainsi que les mesures préventives prises par les autorités marocaines en faisant preuve de responsabilité et de patriotisme.

H.M.