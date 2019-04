2M: une crise financière ronge la chaine de Ain Sebaa

La deuxième chaîne nationale publique vit une grave crise financière dont les répercussions entravent le cours normal de ses activités télévisuelles, selon le quotidien Akhbar al Yaoum de ce jeudi.

Ces difficultés pécuniaires ont privé les personnels de 2M de leurs salaires mensuels jusqu’à présent. Comme elles n’ont pas permis à la chaîne de Ain Sebaa de s’acquitter des redevances de transmission à travers les plateformes satellitaires. Par conséquent, 2M Monde a même cessé d’émettre, privant ainsi les MRE du suivi de l’actualité nationale.

Le journal ajoute que la transmission via My2M risque aussi d’être bientôt interrompue pour incapacité de payer les redevances inhérentes à cette application.

Résultat des courses, la grogne ne cesse d’enfler au sein de la chaîne nationale généraliste et des voix proposent de retarder certains JT de leur timing habituel. Et ce, dans le but de pointer la situation sociale actuelle des employés de 2M.

Larbi Alaoui