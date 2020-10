2M: une animatrice testée positive au covid-19

L’animatrice Aziza Laayouni a été infectée par le coronavirus, a appris Le Site info auprès de l’intéressée. La célèbre présentatrice de 2M nous a confirmé la nouvelle de son infection par le virus, soulignant qu’elle reçoit actuellement le protocole de traitement du ministère de la Santé.

Aziza Laayouni, qui présente l’émission «Kif Lhal» diffusée sur la 2ème chaîne, a aussi souligné que son état est stable.

A noter que plusieurs célébrités et personnalités marocaines ont été touchées par le virus comme Abdelkader Amara, ministre de l’Équipement, des Transports, de la Logistique et de l’Eau, Aziz Rabbah, ministre de l’Énergie et des Mines et la chanteuse Fati Jamali.

M.F.