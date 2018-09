2M: Samira Sitaïl refuse de diffuser les chansons de Saad Lamjarred

Interpellé à la fin du mois d’août à Saint-Tropez (Côte d’Azur), après la plainte d’une jeune femme de 29 ans pour “faits caractérisés de viol” et inculpé le 28 août, Lamjarred avait été placé, sur décision du juge des libertés et de la détention, sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire et paiement d’une caution de 150.000 euros.

Rappelons que l’interprète de “Casablanca” a été placé ce mardi en détention provisoire, sur décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Mis en examen pour viol et placé sous contrôle judiciaire, il a été présenté, ce 18 septembre, devant le juge des libertés et de la détention à Draguignan.

Rappelons que Hit Radio ne diffusera plus les titres de Saad Lamjarred. C’est la décision que vient de prendre la station radio qui est l’une des plus écoutées au Maroc.