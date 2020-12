2M rénove ses journaux télévisés

Le Directeur général de la chaîne nationale de Ain Sebaâ a annoncé que les JT de 2M vont connaître de grands changements et ce, avant la fin de l’année en cours.

Ainsi, lors de la réunion de la Commission de contrôle des finances publiques de la Chambre des représentants, mercredi 2 décembre, Salim Cheikh a déclaré que dans la prochaine quinzaine, une nouvelle formule innovante sera adoptée concernant la présentation des TJ de 2M. Laquelle formule se rapprochera d’une revue de presse quotidienne, dans l’objectif d’en finir une fois pour toutes avec le système désuet et sempiternel de présenter les informations télévisuelles.

Il sera également procédé au lancement de cinq nouveaux programmes d’information, espaces de dialogue auxquels seront conviés à s’exprimer des personnalités politiques influentes, a précisé le Directeur général de 2M.

Par ailleurs, des parlementaires ont appelé, lors de cette réunion, à la révision du modèle économique des chaînes du pôle public qui peinent à accompagner les évolutions survenues dans le domaine de l’audiovisuel. Les députés ont insisté sur la nécessité d’agir en vue de faire émerger un pôle audiovisuel public unifié en mesure de consolider les principes de bonne gouvernance et l’efficience dans la gestion. Ils ont également appelé à renouer avec les contrats-programmes des chaînes du pôle public avec l’État, lesquels n’ont pas été renouvelés depuis 2012, tout en déplorant l’absence d’une commission de visionnage des programmes.

Se demandant à quel point les taux d’audience des chaînes du pôle public reflètent la satisfaction et les aspirations des citoyens, les parlementaires ont d’autre part souligné l’importance de la transformation numérique en tant que levier de professionnalisation et appelé à promouvoir l’équité spatiale en matière d’accès aux services et d’investissement dans les infrastructures de diffusion numérique.

Ils ont en outre attiré l’attention sur les défis liés à la lutte contre les fake-news, se félicitant des efforts déployés par les médias publics pour hisser techniquement et professionnellement la performance de la scène audiovisuelle en dépit du manque de moyens, les appelant à élaborer une stratégie claire et bien définie en matière de TV et de Radio.

Par la même occasion, le ministre de la Culture, de la jeunesse et des sports Othman El Firdaouss a affirmé que son département œuvre de concert avec le ministère de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration pour la restructuration financière du pôle public, soulignant à cet égard les efforts importants déployés par le ministère de l’Économie en vue de mener à bien un tel processus.

En effet, après l’achèvement de la restructuration financière du pôle public, il sera dès lors possible de soulever la question de la mise en place d’un pôle audiovisuel public unifié, a relevé le ministre.

