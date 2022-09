2M organise la 2e édition du concours Tililab (VIDEO)

– Le Comité Parité et Diversité 2M organise la 2e édition de Tililab, un concours ouvert aux jeunes créateurs de contenus

– Du 14 au 17 Septembre 2022, se déroulera à Marrakech le Tililab’s Bootcamp

– Le gagnant de la 2e édition du Tililab sera annoncé lors de la cérémonie du Trophée Tilila

En marge du Trophée Tilila, Prix qui lutte contre les stéréotypes féminins dans la publicité, le Comité Parité et Diversité de 2M organise la 2e édition de Tililab, un concours de création ouvert aux jeunes talents de moins de 30 ans et qui récompense une vidéo originale proposant un regard novateur sur la parité.

A travers le concours, 2M vise à faire émerger de nouveaux talents, à sensibiliser et à former les jeunes créateurs de contenu aux valeurs de l’égalité femme-homme et à la lutte contre les stéréotypes féminins.

Après un appel à candidatures qui s’est étalé du 1er au 30 juin 2022, 6 candidats ont été retenus pour prendre part à un Bootcamp organisé du 14 au 17 septembre 2022 à Marrakech et qui leur offrira l’opportunité de se familiariser avec le monde de la publicité et les enjeux de la parité.

Ils bénéficieront de Masterclass dispensées par les professionnel(le)s de la publicité, les experts du marketing et de la communication. Ils seront ensuite appelés à créer des publicités fictives sur la base d’un brief et seront coachés dans ce cadre, pour imaginer leurs concepts de publicité.

Une fois les concepts validés, les 6 candidats, de retour à Casablanca, seront accompagnés par les équipes de 2M dans l’élaboration et la production de leurs publicités.

Le Jury du Trophée Tilila départagera ensuite les spots en lice et annoncera le gagnant de cette 2e édition lors de la soirée de remise des Prix du Trophée Tilila.