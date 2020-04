2M: “Mchiti fiha”, la honte faite caméra cachée

Cela fait quatre ans que cette mascarade ramadanesque télévisuelle dure et perdure! Cela fait quatre ans que les téléspectateurs multiplient protestations indignées et critiques acerbes sur ce “machin” qui se veut une caméra cachée divertissante!

Et encore ce Ramadan, après les deux premiers épisodes de “Mchiti fiha” (Tu t’es fait avoir), que les téléspectateurs de la chaîne d’Ain Sebaâ crient à la manipulation et au trucage. Il est manifeste pour beaucoup de Marocains, encore fidèles à 2M, que l’émission est honteusement préfabriquée.

Pire, sur les réseaux sociaux, les internautes accusent aussi “Mchiti fiha” de plagiat” et évoquent celui de l’émission “Ramez fil adghal”(Ramez dans la jungle), caméra cachée très réussie, animée par l’acteur égyptien Ramez Galal depuis de longues années.

Et la duplicité de l’émission ne s’arrête pas là car les téléspectateurs soupçonnent sérieusement les invités d’être au parfum du soit-disant “piège” et qu’ils jouent leur rôle comme au cinéma ou à la télé. D’ailleurs,le mot “soupçons” est un doux euphémisme puisque, pour rappel, certains invités,-et non des moindres-, avaient par le passé avoué que l’émission est préfabriquée et qu’ils étaient au courant du scénario. Et il y en avait même qui ont également avoué avoir reçu un cachet sonnant et trébuchant pour leur participation.

Pourtant, malgré l’indignation des téléspectateurs qui pensent que l’on se paie leur tête et que c’est une insulte à l’intelligence des Marocains, malgré les écrits critiques des uns et des autres, 2M persiste et signe et tient à “Mchiti fiha” pour le quatrième mois de Ramadan consécutif.

Pendant que les téléspectateurs prêchent dans le désert, en demandant la suppression pure et simple de cette caméra cachée honteuse, après Statia et ses lions de la Terenga sénégalaise, d’autres invités sont prévus pour les prochains épisodes. Entre autres artistes (chanteurs, acteurs, etc.), citons Fatima Ouchaye, Hassan Foulane, Omar Belmir, Khawla Benamrane, Ikrame El Abdia, ainsi que les deux jumelles chanteuses, Safaa et Hanaa.

Larbi Alaoui (avec Meryem Salah)