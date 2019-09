2M: les raisons de la colère des employés

Les employés de la chaîne de Ain Sebaa ont observé un sit-in, lundi dernier. Et ce, pour protester contre les conditions de travail jugées indignes au sein de la deuxième chaîne nationale.

Une solution est sur le point d’être envisagée, à l’issue de la réunion, prévue au cours de cette semaine, entre le Syndicat des employés et la Direction de 2M. Dans une déclaration à Le Site info, le secrétaire général dudit syndicat espère que la réunion aboutira aux résultats positifs escomptés des employés de la chaîne publique.

Mohamed El Ouafi a également ajouté que la patience des employés de 2M est à bout et que le sit-in de lundi était la conséquence des accumulations de nombreuses problématiques. Et des slogans ont été scandés, pendant environ une demi-heure, dans l’espoir que la direction assume les responsabilités qui sont les siennes.

Le secrétaire des employés de 2M a rappelé que les revendications pointent essentiellement le retard des salaires, ainsi que l’entêtement de la direction à entamer un dialogue social sérieux et responsable.

La crise pécuniaire dans laquelle se débat la deuxième chaîne publique nationale n’a fait qu’empirer la situation. Et ce, au grand dam des employés, en particulier au détriment des “freelancers”, dont quinze n’ont pas encore perçu leurs salaires, précise El Ouafi.

L.A.