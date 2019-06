2M: la caméra cachée «Mchiti fiha» est-elle truquée ?

Depuis le début du Ramadan, les internautes ont tiré à boulets rouges sur 2M et à Al Aoula à cause de leurs caméras cachées. «Mchiti fiha», celle de la 2ème chaîne, a été lourdement critiquée par les Marocains, accusant les producteurs de truquer les séquences et de duper les téléspectateurs.

Le Site info a ainsi contacté le réalisateur de «Mchiti fiha» Abderrahim Majd pour tirer les choses au clair à ce sujet. «Mon équipe et moi fournissons de gros efforts pour piéger les célébrités. Si certaines ont compris que c’était une caméra cachée, ça ne nous concerne pas», s’est-il défendu.

Et d’ajouter : «Ces accusations doivent être adressées à ceux qui participent à notre émission. De notre côté, on ne fait que notre travail».

Abderrahim Majd a également précisé que le staff technique a placé la barre très haut cette année afin de répondre aux exigences des téléspectateurs. «On encourt de terribles dangers pour que les Marocains en soient convaincus. Malheureusement, ils ne font que critiquer», a déploré le réalisateur.

N.M. (avec Rim Tbiba)