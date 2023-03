2M: dans les coulisses de la sitcom » Dir niya » (VIDEO)

Les téléspectateurs de la chaîne nationale 2M avaient rendez-vous, jeudi 23 mars, avec le premier épisode de la sitcom intitulée » Dir niya », en référence assurément à la phrase désormais célèbre, ici et ailleurs, de l’entraîneur des Lions de l’Atlas, Walid Regragui, pendant le Mondial 2022.

Notre magazine digital » Ralia » s’est déplacé sur le plateau de tournage de « Dir Niya, », sitcom réalisée par Safaa Baraka et à laquelle participe une pléiade d’artistes marocains, composée d’actrices et d’acteurs célèbres et de nouveaux jeunes talents. Et parmi les interprètes de « Dir niya », plusieurs ont dévoilé à « Ralia » le rôle qui leur a été attribué, dont Mohamed El Khyari et El Mehdi Foulane.

De son côté, Abdelkhalek Fahid a exprimé sa grande joie de faire partie des artistes de cette sitcom, surtout si l’on sait que l’humoriste a brillé par son absence du petit écran pendant de nombreuses années.

L.A.