2M: dans les coulisses de la finale de l’émission « The One » (VIDEO)

L’épisode final de l’émission « The One », diffusée sur 2M et visant à encourager les créateurs de contenu sur internet, a été diffusé le mois dernier. Et c’est le youtubeur Abderrahman Raiss, avec sa chaîne « Adiyoun », qui a remporté le prix de cette première édition suite au vote du public et du jury.

L’équipe de Ghalia a pu assister aux coulisses de ce dernier épisode, en visitant le plateau du tournage, et en suivant le jury, composé de l’artiste Ahlam Zaimi, les blogueurs Mohamed Sedrati et Farah Achbah, ainsi que le youtubeur Adil Taouil.

Les membres du jury ont fait part de leur bonheur de travailler ensemble, exprimant le respect et l’affection mutuels qui les lient.

L’équipe de Ghalia a également rencontré les présentateurs de l’émission, l’acteur et journaliste Zakaria Achkour et l’actrice Ghita Benjelloun, dont c’est la première expérience en présentation TV. Au micro de Ghalia, ils ont exprimé leur fierté d’avoir participé à cette expérience qui a renforcé leur popularité auprès du public.

S.L.