2M: après le succès de «Questions sur Corona», El Ghomari se confie

Après la propagation du Coronavirus au Maroc, Salaheddine El Ghomari, le journaliste au sein de 2M, a lancé une nouvelle émission intitulée «Les questions sur Corona». Son discours en darija, simple et efficace, a permis à son programme de connaître un grand succès. Les internautes, de leur côté, n’ont pas manqué d’encenser le journaliste qui a réussi, selon eux, à faire passer le message à toutes les catégories socio-professionnelles.

Contacté par Le Site info, El Ghomari, après avoir exprimé sa fierté suite au succès de son émission, a indiqué que son devoir, en tant que journaliste, est de sensibiliser les citoyens et leur rappeler, à chaque fois, de rester chez eux afin de limiter la propagation du Covid-19. «Mon discours sort du cœur. Je suis un simple citoyen qui comprend la peur et l’inquiétude ressenties par tous les Marocains. Pour réussir ma mission professionnelle, je dois adresser les bons messages aux téléspectateurs», a expliqué le journaliste.

Et d’ajouter : «Ce succès me rend si heureux. J’ai su toucher les citoyens et c’est mon seul objectif».

Rappelons que dix-huit nouveaux cas d’infection au nouveau coronavirus (Covid-19) ont été confirmés au Maroc de la nuit de lundi jusqu’à mardi à 8h00, portant à 574 le nombre total des cas de contaminations, annonce le ministère de la Santé.

N.M.