2ème cas de coronavirus au Maroc: état d’alerte dans une école à Casablanca

Le staff professionnel d’une école primaire de Casablanca, au quartier Attacharok, a plongé dans une totale psychose après avoir appris que deux élèves de l’établissement scolaire sont des proches de l’octogénaire infectée par le coronavirus.

Selon une source de Le Site info, les parents des deux élèves se sont rendus à l’école après l’annonce officielle du 2ème cas touché par le virus et les ont emmenés à l’hôpital pour subir les examens nécessaires. Et d’ajouter que le ministère de la Santé a dépêché une équipe médicale à l’école pour rassurer les enseignants et les employés de l’établissement scolaire.

Rappelons que l’état de santé de la femme atteinte du coronavirus, âgée de 89 ans et souffrant d’une maladie chronique, est jugé “critique”, a affirmé jeudi le ministère de la Santé après l’annonce du deuxième cas confirmé du virus au Maroc.

Arrivée le 25 février en provenance de Bologne en Italie, “la patiente ne présentait pas de symptômes et n’a commencé à développer des signes de maladie que mardi dernier”, a précisé le directeur de l’épidémiologie et de la lutte contre les maladies, Mohamed Lyoubi lors d’une conférence de presse à Rabat.

Le responsable a relevé que le cas de contamination au virus a pu être confirmé mercredi après que la femme en question a subi une série d’examens et d’analyses révélées positives, notant que “heureusement, un membre de la famille de la personne malade a contacté le numéro Allo Yakada”.

“Elle a été rapidement placée sous l’observation d’un staff médical spécialisé conformément à la procédure et aux mesures sanitaires prévues à cet effet”, a-t-il ajouté, notant que la pathologie chronique dont elle souffre diminue ses défenses immunitaires.

