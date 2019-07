20 ans de règne: le programme des célébrations

Le roi Mohammed VI présidera, mardi après-midi au palais Marchane à Tanger, une réception à l’occasion du 20ème anniversaire de son intronisation, annonce le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie.

Dans la soirée du même jour, les princesses présideront, au Palais Marchane à Tanger, un dîner offert par le Souverain, en l’honneur des femmes invitées, précise-t-on.

Mercredi 31 juillet, le roi, Chef Suprême et Chef d’État-major Général des Forces Armées Royales, présidera, dans l’après-midi à la Place du Mechouar du Palais royal à Tétouan, la cérémonie de prestation de serment des officiers, nouveaux lauréats des différents écoles et instituts militaires, paramilitaires et civils, indique la même source.

Et d’ajouter qu’à cette occasion, un déjeuner sera organisé au mess des officiers de la Garde Royale par l’État-major Général des Forces Armées Royales.

À partir de 16h30, le roi Mohammed VI présidera la cérémonie d’allégeance à la place du Mechouar du Palais Royal de la ville de Tétouan, conclut le ministère.

S.L. (avec MAP)