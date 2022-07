1er Moharram: Mohammed VI adresse ses vœux aux chefs d’Etat des pays musulmans

A l’occasion de l’avènement du nouvel an de l’Hégire, le roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, a adressé des messages de félicitations à ses Frères Leurs Majestés, Leurs Excellences et Leurs Altesses, Rois, Présidents et Princes des Etats islamiques.

Dans ces messages, le Souverain leur exprime ses meilleurs vœux et prie le Tout-Puissant de leur accorder santé et bien-être et davantage de bonheur et de quiétude.

Pour rappel, le 1er Moharram de la nouvelle année de l’Hégire 1444 correspondra au samedi 30 juillet 2022, a annoncé, vendredi soir, le ministère des Habous et des Affaires islamiques.