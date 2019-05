1er Mai: le SG de la CDT fustige des syndicats (VIDEO)

Par la voix de son secrétaire général, la Confédération démocratique du travail (CDT) n’a pas trouvé occasion plus propice que ce 1er Mai pour critiquer le récent accord social. Ce dernier, pour rappel, a été paraphé par trois centrales syndicales avec le gouvernement El Othmani et le patronat et concerne des augmentations de salaires, des allocations familiales, ainsi que du SMIG et du SMAG. Augmentations jugées modiques par le citoyen lambda, mais “mieux que le ‘walou’ coutumier de l’Exécutif”.

Pour sa part, Abdelkader Zair n’y va pas de main morte et n’hésite pas à accuser les trois centrales syndicales signataires dudit accord social d’avoir été complices d’un “match truqué”. Un match “vendu”, selon le terme en notre belle darija utilisé par le SG de la CDT, dont les syndicats signataires comptent être payées en retour et en tirer bénéfice, selon lui.

Lors de son discours à l’occasion de la célébration de la Fête du travail, Abdelkader Zair a également accusé les trois centrales syndicales d’avoir tourné le dos à tous les accords antérieurs et d’avoir renié la teneur de toutes les négociations précédentes.

Dans une déclaration à Le Site Info, le dirigeant syndicaliste a aussi rappelé que la CDT avait opposé son niet catégorique à l’accord social et a refusé d’en être signataire. Ceci, affirme Abdelkader Zair, car il ne répond nullement aux attentes et revendications de la classe ouvrière, comme la confiance en l’Exécutif n’est plus de mise les promesses antérieures de celui-ci restant encore lettre morte.

Larbi Alaoui