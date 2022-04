1er Mai au Maroc: pas de célébrations sur le terrain cette année encore

Le secrétariat général de l’Union marocaine du travail (UMT) a décidé l’annulation des manifestations, célébrations et défilés de la Fête du travail du 1er Mai et ce, aux niveaux central, local et régional.

Toutefois, entre le 29 avril courant et le 2 mai prochain, il demeure possible d’organiser, au niveau national, des réunions, des activités diverses et des mouvements protestataires et de soutien à la classe ouvrière au sein des sièges du syndicat. Et toute latitude est laissée à chaque section locale ou régionale, à chaque syndicat ou fédération professionnelle, d’innover concernant les types d’initiatives convenant à la région ou au secteur ciblé.

Cette décision a été prise par la centrale syndicale du fait que le 1er Mai de cette année coïncide avec le jour de l’Aid Al-Fitr, outre la vigilance nécessaire en ce qui concerne le respect des mesures préventives et sanitaires, malgré le fait que la situation épidémiologique soit stable depuis un certain moment au Maroc.

« Pour la troisième année consécutive, nous sommes dans l’obligation de ne pouvoir célébrer notre Fête internationale, comme nous avions la coutume de le faire en organisant de grands défilés et d’importantes manifestations pendant plus de 60 ans, depuis le mois de mai 1956. Mais cela ne saura nous empêcher de célébrer la Fête du travail en adoptant d’autres moyens innovants protestataires et solidaires, afin de faire entendre la voix de la classe ouvrière », a précisé l’UMT.

Le syndicat a également souligné que « la classe ouvrière s’apprête, cette année, à célébrer du 1er Mai sous le signe de l’affaiblissement du pouvoir d’achat des citoyens, suite à la revue en hausse des prix, aggravée par la situation épidémiologique et par les récentes perturbations géopolitiques à l’international ».

L.A.