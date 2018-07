10 lieux de rêve pour passer de belles vacances au Maroc

Pensez au Sud pour vos vacances d’été, visitez Agadir la capitale de la région Souss Massa Darâa. Destination privilégiée par marocains et étrangers, Agadir est parfaite pour les gens désirant profiter d’une belle plage ainsi que d’un climat magnifique et une ambiance agréable pour tous les âges.

Carrefour de cultures (Berbères, arabes, juives et chrétiennes ), la ville de l’art et de la musique est la destination à privilégier pour vos vacances d’été. Profitez de la plage et baladez vous dans ses ruelles qui, chacune raconte une partie de son histoire.

Entre mer et désert, Dakhla est une ville magique. Outre sa magnifique plage et ses paysages à couper le souffle, c’est une destination adaptée aux familles.

Chaque été, la plage de Sidi Mghayt à Assilah attire de plus en plus les touristes qui désirent profiter de la plage tout en bénéficiant du calme qui règne sur cette plage sauvage.

Situé sur la côte Atlantique, Imessouan est le préféré des amateurs des sports nautiques et ceux qui cherchent le calme et la nature.