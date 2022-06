10 choses à savoir avant l’Aid al-Adha 2022

Voici dix points clés du communiqué du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts sur la situation de l’approvisionnement du marché en animaux destinés à l’abattage pour le sacrifice de Aïd Al Adha et l’état sanitaire du cheptel:

1. L’offre est suffisante et couvre largement la demande.

2. L’offre est estimée à près de 8 millions de têtes. La demande est estimée à environ 5,6 millions de têtes, dont 5,1 millions d’ovins et 500.000 caprins.

3. Le ministère de l’Agriculture, en collaboration avec les autorités régionales et provinciales, renfoncera les infrastructures à travers l’installation de 30 souks temporaires spécifiquement dédiés à la vente des animaux destinés à l’Aïd dans les différentes régions du Royaume.

4. A l’approche de l’Aïd, seuls les animaux portant la boucle d’identification spécifique « Aïd Al Adha » seront autorisés à accéder aux souks et aux marchés à bestiaux.

5. L’état sanitaire du cheptel est globalement satisfaisant grâce aux efforts continus déployés par l’Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (ONSSA).

6. L’effectif du cheptel national est stable avec des performances zootechniques ayant enregistré un taux d’agnelage de 90%.

7. Un programme d’enregistrement des unités d’élevage et d’identification des ovins et des caprins destinés à l’abattage de l’Aïd 1443 a été lancé par l’ONSSA depuis le 1er avril 2022. A la date du 16 juin, 6 millions de têtes d’ovins et caprins ont été identifiés en plaçant des boucles spécifiques Aïd Adha sur les oreilles des animaux, portant un N° de série pour la traçabilité.

8. Les services vétérinaires de l’ONSSA ont enregistré plus de 242.000 unités d’engraissement d’ovins et caprins destinés à l’Aïd. Ces unités font l’objet de suivi régulier pour les aliments utilisés et l’état sanitaire des animaux, jusqu’au jour de l’Aïd. 9. L’ONSSA renforce la surveillance par des contrôles de la qualité de l’eau d’abreuvement, des aliments de bétail et des médicaments utilisés par les fermes et les unités d’engraissement.

10. Une surveillance rigoureuse du transport de la fiente de volailles est mise en place à travers l’instauration d’une autorisation préalable des services vétérinaires de l’ONSSA dans le but de suivre son cheminement et sa destination. L’objectif est de prévenir toute utilisation frauduleuse dans l’engraissement des animaux.