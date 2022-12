ʺAmmi Drissʺ affiche son soutien aux Lions de l’Atlas malgré la maladie (VIDEO)

Driss Karimi, alias ʺAmmi Drissʺ, grande icône du théâtre de l’enfant, a exprimé son amour à la sélection nationale, malgré son état de santé. Le marionnettiste a célébré la victoire du Maroc face au Canada ce jeudi via son compte Instagram.

« Ammi Driss » a réagi à la victoire des Lions de l’Atlas à travers une vidéo, dans laquelle on le voit brandir le drapeau du Maroc depuis son lit. ʺJ’étais malade, mais grâce à la victoire de la sélection nationale, je me sens bien hamdoullah. Mille félicitations aux Marocains, de Tanger à Lagouiraʺ, a-t-il écrit. Les followers de « Ammi Driss » ont salué son geste et lui ont souhaité un prompt rétablissement.

A.O.