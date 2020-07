Coronavirus : le Maroc franchit la barre des 20.000 contaminations depuis le 2 mars

Six cent trente-trois (633) nouveaux cas d’infection au coronavirus (Covid-19) et cent cinquante six (156) guérisons ont été enregistrés au Maroc au cours des dernières 24 heures, a annoncé dimanche le ministère de la Santé.

Ce nouveau bilan porte à 20.278 le nombre de contaminations dans le Royaume depuis le premier cas signalé le 2 mars et à 16.438 celui des personnes totalement rétablies, soit un taux de guérison de 81%, a précisé le coordonnateur du Centre national des opérations d’urgence de santé publique au ministère de la Santé, Mouad Mrabet.

Le nombre des morts est passé à 313, avec l’enregistrement de huit nouveaux décès (4 à Tanger, 2 à Marrakech, 1 à Casablanca et 1 cas à Sidi Kacem) au cours des dernières 24h, a-t-il ajouté.