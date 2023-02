Samsung révolutionne les smartphones avec la nouvelle série S23

Samsung a toujours joué dans l’innovation pour ce qui est de la téléphonie mobile. Aujourd’hui, en plus de son apport technologique, l’on constate que la marque se dirige vers l’adoption d’une vision écofriendly, en intégrant des matériaux recyclables sur ses terminaux.

Avec la nouvelle série des S23, l’on peut constater qu’il n’y a pas un grand changement au niveau visuel, mais ce n’est pas si mal, car pourquoi devrait-on changer une équipe qui gagne ? Les nouveaux S23 apportent une expérience utilisateur plus poussée, dans la mesure où les consommateurs ne se sentiront pas dépaysés par leurs smartphones, mais qu’ils profiteront surtout d’un produit alliant qualité et prix, ce qui a toujours été dans l’identité de Samsung.

Galaxy S23/S23+ : le smartphone essentiel, sur mesure

Les Galaxy S23 et S23+ se distinguent, car ils redéfinissent les aspects essentiels d’une expérience mobile de premier ordre.

Les nouveaux modèles sont conçus pour différents styles de vie, créatifs ou moins créatifs, et vous pouvez donc choisir l’appareil qui vous convient le mieux dans le cadre de vos passions.

Le design de la caméra des Galaxy S23 en S23+ est véritablement iconique. La forme des lentilles, à la fois sobre, précise et fluide, crée une unité dans toute la série S.

Immortalisez le monde environnant avec la caméra principale de 50 MP, extrêmement polyvalente, et la caméra frontale de 12 MP, toutes deux équipées du Super HDR pour des couleurs réalistes. Prenez des photos et vidéos impressionnantes de clarté, même dans la pénombre, grâce à la fonctionnalité de nuit vraiment saisissante.

Menez vos tâches quotidiennes avec plus de souplesse grâce à la Snapdragon® 8 Gen 2 pour Galaxy, le plus rapide et le plus puissant des jeux de puces de tous les smartphones Galaxy. Enfin, vous apprécierez sans nul doute la longue autonomie des batteries des Galaxy S23 et S23+, d’une capacité de respectivement 3900 mAh et 4700 mAh, soit 200 mAh de plus que la génération précédente.

Galaxy S23 Ultra : puissance ultime, caméra épique

Le Galaxy S23 Ultra ouvre une nouvelle ère pour le Galaxy, car il repousse les frontières des smartphones haut de gamme et redéfinit l’innovation.

Le Galaxy S23 Ultra est une nouvelle catégorie en soi, qui combine les performances et la productivité de la série Note avec les possibilités photographiques pionnières de la série S. Le Galaxy S23 ouvre la porte aux connexions les plus innovantes et les plus impressionnantes.

Jamais il n’a été aussi facile de prendre de belles photos qu’avec le Galaxy S23 Ultra. La fonctionnalité Nightography permet de prendre des photos vivantes, des selfies étonnants et des vidéos filmiques même dans la pénombre, et ce avec moins de bruit. Quant au nouveau capteur Adaptive Pixel 200 MP, il permet de prendre des photos fidèles et précises avec une haute résolution.

Le Galaxy S23 Ultra procure aussi une expérience gaming ultime en déplacement, avec des graphismes rapides et fluides. Même les jeux les plus lourds tournent sans souci grâce à la Snapdragon® 8 Gen 2 pour Galaxy, développée en exclusivité avec Qualcomm.

Immergez-vous dans votre contenu préféré avec le Galaxy S23 Ultra. Le grand écran limpide QHD+ de 6,8 pouces est alimenté par une batterie de 5000 mAh, pour des performances efficaces et de longue durée.

La série Galaxy S23 : créée dans le souci de l’avenir de notre planète

Le nouveau concept innovant de la série Galaxy S23 prouve que l’on peut combiner performances de haut niveau et durabilité.

La série Galaxy S23 place la barre plus haut en matière de qualité et d’esthétique, tout en réduisant l’impact sur l’environnement par rapport aux modèles précédents. Deux facteurs expliquent cela : la présence de matériaux recyclés dans davantage de composants que dans les autres appareils Galaxy, et l’emballage qui se compose à 100 % de papier recyclé. Si le Galaxy S22 Ultra comptait six composants internes en matériaux écologiques, le Galaxy S23 Ultra ne compte pas moins de douze composants, internes et externes, incluant des matériaux recyclés.

Nous avons en outre une plus grande diversité dans les matériaux recyclés utilisés, dont de l’aluminium et du verre recyclés avant usage par le consommateur. En utilisant de plus en plus de matériaux recyclés, nous réduisons notre impact sur l’environnement. Le choix de plastique recyclé dans le Galaxy S23 permet de réduire de 15 tonnes la quantité de filets de pêche qui parviennent dans les océans d’ici fin 2023.

La série Galaxy S23 est fabriquée de manière durable, facile à réparer, ce qui allonge sa durée de vie. Il s’agit du premier appareil avec Corning® Gorilla® Glass Victus® 2, qui non seulement rend possible une utilisation longue durée, mais contient en moyenne 22 % de matériaux recyclés avant usage par le consommateur. Avec quatre générations de mises à jour de l’OS et cinq ans de mises à jour de sécurité, vous bénéficiez également d’une protection plus longue.