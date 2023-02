Samsung réinvente la téléphonie mobile avec la nouvelle série S23

Samsung Electronics Co., Ltd. a levé le voile sur les derniers nés de la gamme S, les nouveaux Samsung Galaxy S23. Des smartphones haut de gamme, alliant, design, qualité et fonctionnalités, qui raviront les utilisateurs.

Au premier regard, les nouveaux de la série S23 ne se différencient pas de leurs prédécesseurs (S22, S22+ et S22 Ultra), un choix loin d’être le fruit du hasard. En effet, Samsung a revu le design de ses smartphones en se basant sur le retour d’expérience des utilisateurs de la série S22, notamment au niveau de l’appareil photo sur les S22 et S22+, en réduisant la taille du capteur d’image arrière.

Par ailleurs, étant consciente de l’importance de préserver l’environnement, et comme pour la série S22, Samsung a décidé d’utiliser des matériaux recyclés, notamment des filets de pêche, pour la réalisation de sa nouvelle série. En effet, le géant technologique a contribué au recyclage de 64.000 tonnes de filets de pêche, contribuant à la préservation des océans et de la vie maritime à travers le monde.

Série S23, les smartphones de demain, aujourd’hui

Samsung est l’un des plus grands acteurs sur le marché des smartphones depuis de nombreuses années et leur dernier produit, la série Samsung Galaxy S23, devrait poursuivre cette tendance. Cette nouvelle série de dispositifs est équipée de fonctionnalités de pointe, de spécifications impressionnantes et d’un design élégant qui attirera les regards. Dans cet article, nous examinerons de plus près ce qui rend la série Samsung Galaxy S23 si attrayante pour ceux qui cherchent un nouveau smartphone.

Un style adapté à l’utilisateur moderne

La série Samsung Galaxy S23 se vante d’un design époustouflant qui attirera les regards. Les dispositifs ont un aspect élégant et moderne, avec des bords fins autour de l’affichage, ce qui donne une apparence presque sans bords. Les dispositifs sont disponibles dans une variété de couleurs, ce qui facilite la recherche du look parfait pour votre style personnel. Les dispositifs sont également résistants à l’eau et à la poussière IP68, ce qui les rend durables et capables de résister aux éléments.

Les affichages de la série Samsung Galaxy S23 sont également quelque chose de spécial. Les dispositifs disposent d’un grand affichage OLED de haute résolution qui fournit des visuels époustouflants et des couleurs vives. Les affichages sont également certifiés HDR10+, ce qui signifie que vous obtiendrez la meilleure expérience possible lors de la visualisation de films ou de jeux. Avec une fréquence de rafraîchissement rapide et une fréquence d’échantillonnage tactile, tout, de la navigation dans vos flux de médias sociaux à la lecture de jeux, sera fluide et réactif.

La photographie prend une nouvelle dimension

La série Samsung Galaxy S23 est alimentée par le matériel le plus récent et le plus performant, garantissant une performance optimale. Les dispositifs sont alimentés par le dernier processeur Qualcomm Snapdragon, ce qui garantit des performances fluides et rapides. Les dispositifs disposent également d’une grande quantité de RAM et de stockage, garantissant que vous aurez suffisamment d’espace pour toutes vos applications et photos.

Le système de caméra sur la série Samsung Galaxy S23 est également de premier ordre. Les dispositifs disposent d’un ensemble de caméras multiples, avec l’objectif principal étant un objectif de haute résolution qui fournit des photos et vidéos de qualité époustouflante.

Le Samsung Galaxy S23 Ultra : le smartphone ultime

Le Samsung Galaxy S23 Ultra, qui promet de révolutionner la façon dont nous utilisons nos téléphones. Ce terminal haut de gamme offre une combinaison impressionnante de spécifications, de fonctionnalités et de design qui en font le smartphone ultime pour les consommateurs les plus exigeants.

Le Samsung Galaxy S23 Ultra se distingue par son design élégant et moderne. Les bords fins et les coins arrondis du dispositif donnent une apparence presque sans bords, tandis que la finition brillante sur le dos attire les regards. Le dispositif est également équipé d’un bouton latéral qui peut être utilisé pour accéder aux fonctionnalités les plus utilisées. Les couleurs disponibles incluent noir, blanc, argent et bleu, vous permettant de choisir le look parfait pour votre style personnel.

L’affichage du Samsung Galaxy S23 Ultra est également à couper le souffle. Le grand écran OLED de 6,8 pouces haute résolution offre une expérience visuelle stupéfiante, avec des couleurs vives et des niveaux de luminosité élevés. L’affichage est également certifié HDR10+, ce qui garantit une expérience de visualisation optimale lors de la lecture de films ou de jeux. La fréquence de rafraîchissement rapide et la fréquence d’échantillonnage tactile assurent une navigation fluide et réactive dans vos applications et jeux.

Le Samsung Galaxy S23 Ultra réinvente la photographie

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est équipé de composants techniques les plus performants sur le marché, pour garantir une performance optimale. Le dispositif est alimenté par le dernier processeur Qualcomm Snapdragon 8 gen 2 (4 nm), ce qui garantit des performances rapides et fluides. La grande quantité de RAM et de stockage garantit que vous aurez suffisamment d’espace pour toutes vos applications, photos et autres fichiers. Cela lui permet aussi de faire tourner des jeux gourmands en capacités techniques, ce qui devrait plaire aux gamers.

Le système de caméra du Samsung Galaxy S23 Ultra est également de premier ordre. Le dispositif dispose d’un ensemble de caméras multiples, y compris un objectif principal de haute résolution de 200 MP, qui offre des photos et des vidéos de qualité supérieure, mais aussi trois capteurs de 10+10+15 MP, offrant une multitude de fonctionnalités pour les amoureux de la photographie. La caméra dispose également de nombreuses fonctionnalités, telles que la reconnaissance de scène, la stabilisation optique de l’image et la prise de vue en mode portrait, pour vous permettre de capturer les moments les plus importants de votre vie.

Il est possible de prendre des photos et vidéos en 8K et 4K, une qualité qui reste innovante par rapport à ce qui est disponible sur le marché actuellement.

Disponibilité et prix

Les Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ et Galaxy S23 sont disponibles en précommande au Maroc depuis le 1er février. Le prix de vente public recommandé est à partir de 10.990 MAD. La série Galaxy S23 se décline en quatre colories inspirées de la nature : Phantom Black, Cream, Green et Lavender. Si vous précommandez le Galaxy S23|S23+, Samsung vous offre gratuitement une Galaxy Watch4 (40 mm) et une Galaxy Watch4 (44 mm) à la précommande du Galaxy S23 Ultra. De plus, en cette période de précommande, vous bénéficiez d’un abonnement Spotify Premium de 3 mois et d’une garantie d’un an sur la casse d’écran à un prix spécial.

Pour plus d’informations sur la série Galaxy S23, vous pouvez consulter : www.samsung.com