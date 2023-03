Samsung : la série S23 compte un grand succès auprès des marocains

Les nouveaux smartphones Samsung Galaxy S23 sont officiellement en vente au Maroc, après une période de précommandes remarquablement forte. L’année dernière, les précommandes Galaxy S22 avaient déjà connu un grand succès, avec un volume plus de 2 fois supérieur à celui de la série Galaxy S21 sur la première semaine. Cette année, le chiffre est encore plus élevé, le modèle haut de gamme Galaxy S23 Ultra ayant suscité un engouement particulier dans le monde entier.

Avec le Galaxy S23 Ultra, équipé d’un nouveau capteur Adaptive Pixel 200 MP et d’un S Pen intégré, le Galaxy S23+ et le Galaxy S23, la série Galaxy S23 repousse les limites de la téléphonie. Les trois modèles sont dotés de modules photo à la pointe de la technologie, qui permettent aux utilisateurs de libérer toute leur créativité tout en offrant des graphismes exceptionnels grâce au Snapdragon® 8 Gen 2 pour Galaxy.

La série Galaxy S23 arbore également un design iconique tout en étant plus respectueuse de l’environnement, conformément aux engagements de Samsung. Les différents modèles qui composent la série Galaxy S23 sont en effet les smarphones Galaxy qui embarquent le plus grand nombre de composants fabriqués à partir de matériaux recyclés à ce jour.

Disponibilité et offre de lancement

Les Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ et Galaxy S23 sont largement disponibles auprès des partenaires agréés et sur samsung.com, en quatre coloris mats inspirés de la nature : Phantom Black, Cream, Green et Lavender.

Jusqu’au 31 mars, les personnes faisant l’acquisition d’un Galaxy S23, un Galaxy S23+ ou d’un Galaxy S23 Ultra (tous modèles, tous coloris) pourront bénéficier d’une offre exclusive d’abonnement de six mois à la plateforme de streaming vidéo TOD, associée à un voucher d’une valeur de 1000 DHS chez Faces, et des Galaxy Buds2.