Samsung Electronics consolide son offre avec son nouveau téléviseur OLED

Samsung Electronics a lancé son nouveau téléviseur OLED sur le marché marocain pour offrir aux utilisateurs un large éventail d’options et enrichir leur expérience de visionnage. Ce téléviseur OLED haute performance garantit une expérience de divertissement immersive et inégalée.

Avec cette nouvelle offre, Samsung consolide sa position sur le marché des téléviseurs haut de gamme en redéfinissant le concept OLED et en utilisant sa technologie d’affichage exceptionnelle. Le nouveau design haut de gamme de l’OLED est également doté de technologies sonores spéciales et d’un affichage incessant de couleurs vives avec de véritables sous-pixels RVB et la technologie HDR10+.

Lorsque toute l’attention est portée sur cet écran exceptionnel, le booster de luminosité OLED, à l’aide du mappage de couleurs perceptif, produit une luminosité hors pair, témoignant d’une évolution importante de la technologie des téléviseurs. L’incorporation d’un processeur quantique (Quantum) 4K permet aux clients de bénéficier d’une dynamique étonnante et d’angles de vision inégalés, tout en offrant un excellent support gaming.

Les téléviseurs OLED de Samsung se déclinent en deux tailles, 65 et 55 pouces, pour améliorer les expériences de visionnage des utilisateurs à travers une technologie de pointe. Le téléviseur offrira des fonctionnalités personnalisées, alimentées par la plateforme Tizen OS, associé à un processeur IA et amélioré par la remarquable technologie sonore Dolby Atmos®.

Mustafa Sadik, Regional Head of Visual Display chez Samsung Electronics, MENA RHQ, a déclaré: “Notre portefeuille de téléviseurs est en constante évolution pour permettre à nos clients d’accéder à des expériences originales et plus fascinantes. Une nouvelle conception de la vie contemporaine et intelligente pour les clients aux préférences sélectives a été créée par le modèle de pointe du nouvel OLED, qui est développé avec des caractéristiques innovantes et un design raffiné. Après le succès de notre gamme de téléviseurs haut de gamme, nous nous réjouissons d’introduire ce modèle dans la région MENA, qui offre une excellente qualité d’image, des couleurs éclatantes et une luminosité impressionnante, ce qui fait la notoriété des téléviseurs Samsung.”

Les téléviseurs OLED de Samsung renforcent la gamme de téléviseurs de Samsung, leader sur le marché, qui comprend ses séries phares 2022 Neo QLED 8K et 4K, en plus de la gamme de téléviseurs Lifestyle de Samsung qui comprend The Frame, The Sero, ainsi que les projecteurs The Premiere and The Freestyle.

Samsung n’a cessé de démontrer son expertise dans le domaine des téléviseurs et des technologies d’affichage, et a enregistré cette année un pic de ventes pour ses offres régionales révolutionnaires de divertissement.