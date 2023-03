MWC : fort succès du stand Samsung à Barcelone

Samsung Electronics Co., Ltd. présente ses derniers produits et services, avec notamment les Galaxy S23 Ultra et Galaxy Book3 Ultra, à l’occasion du Mobile World Congress (MWC) organisé à Barcelone, en Espagne, du 27 février au 2 mars 2023. Sur le stand Samsung, les visiteurs pourront découvrir les dernières innovations Samsung Galaxy grâce à des expositions interactives et immersives.

« Chez Samsung, nous sommes convaincus que l’avenir de l’innovation au sein de l’écosystème Galaxy réside dans un engagement soucieux de l’environnement et par une collaboration ouverte avec nos partenaires », déclare TM Roh, président et responsable de la division MX (Mobile eXperience) chez Samsung Electronics. « Nous sommes ravis de profiter du MWC de cette année pour démontrer comment nos derniers produits, et notamment le Galaxy S23 Ultra et le Galaxy Book3 Ultra, témoignent de la volonté de Samsung d’offrir de nouvelles possibilités qui améliorent notre quotidien ».

Des expériences extraordinaires avec des produits et services haute performance

Les dernières innovations de Samsung établissent une nouvelle norme en termes d’expérience mobile haut de gamme, augmentée par un écosystème dédié de produits et services. Au MWC 2023, Samsung souligne à quel point la série Galaxy S23 reflète son engagement en faveur de l’innovation, avec la qualité photo et vidéo la plus avancée proposée par Samsung à ce jour, des performances gaming de pointe et une conception plus respectueuse de l’environnement.

Le système photo avancé de la série Galaxy S23 donne aux utilisateurs plus de liberté pour explorer leur créativité, en photo comme en vidéo, pour un résultat de qualité professionnelle. Sur le stand, les visiteurs auront la possibilité de tester les toutes nouvelles fonctions du Galaxy S23 Ultra, notamment les fonctionnalités de prise de photos en basse lumière, le capteur Adaptive Pixel de 200 MP pour des photos aux détails incroyables, ainsi que l’AI Stereo Depth Map pour des portraits photos avancés. Autre point fort, la série Galaxy S23 offre aux gamers et aux créateurs de contenu les performances les plus rapides et les plus puissantes jamais obtenues dans un appareil Galaxy. Les performances hors norme du Galaxy S23 Ultra sont mises en avant sur le stand au travers de jeux de course proposés aux visiteurs.

L’expérience connectée offerte par l’écosystème Galaxy étendu est au cœur de l’innovation Samsung Galaxy Ultra. Au MWC, les visiteurs pourront explorer la connectivité smartphone-PC avec le tout nouveau Galaxy Book3 Ultra, qui permet de passer d’un appareil, d’un écran et d’un système d’exploitation à l’autre, rapidement et sans friction. Ils pourront également découvrir le meilleur des services Samsung avec des démonstrations de suivi du sommeil avec Samsung Health sur la Galaxy Watch5, Samsung Wallet et SmartThings pour la gestion et le contrôle d’appareils connectés domestiques. Enfin, ils pourront explorer les nombreuses options de sécurisation de leurs données personnelles et de personnalisation proposées sur les appareils Galaxy grâce à One UI 5.1.

Intégrant des innovations qui deviendront sans aucun doute des références, la série Galaxy S23 est portée par un design saisissant qui reflète l’engagement de Samsung de limiter son impact sur l’environnement. La série Galaxy S23 incorpore également davantage de matériaux recyclés que n’importe quel autre smartphone Galaxy et est conçue pour durer. Sur le stand, les visiteurs pourront découvrir le nouveau concept « Everyday Sustainability » (être plus respectueux de l’environnement au quotidien) de Samsung ainsi qu’une installation artistique immersive composée de plusieurs générations d’appareils recyclés de la série S.

Intégrations Samsung lors du MWC en collaboration avec des partenaires

Samsung mise sur la collaboration ouverte et sur la coopération avec des partenaires leaders du secteur pour offrir à ses clients des expériences inégalées. Les visiteurs pourront ainsi retrouver Samsung sur plusieurs stands de partenaires au MWC cette année. Ils pourront visiter Android Avenue (entre le Hall2 et le Hall3) pour en savoir plus sur les matériaux recyclés utilisés dans la série Galaxy S23, personnaliser les notifications sonores sur les derniers smartphones Galaxy et même prendre des selfies directement depuis la Galaxy Watch5. Samsung sera également présent sur le stand Qualcomm (Hall3, 3E10) où les visiteurs pourront découvrir les performances de pointe du Galaxy S23 Ultra doté de la toute nouvelle plateforme mobile Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform pour Galaxy. Le stand Samsung Display (Hall2, 2K40) mettra en avant la résistance de l’Ultra Thin Glass (UTG) de Samsung utilisé sur le Galaxy Z Fold4 et les visiteurs pourront aussi profiter de l’affichage clair et net de l’écran Dynamic AMOLED 2X utilisé sur la série Galaxy Book3.

Samsung fêtera le lancement de ses derniers produits à grand renfort de publicité à la Fira Barcelona Gran Via. La série Galaxy S23, la série Galaxy Book3 et l’écosystème Galaxy seront ainsi exposés sur le méga panneau publicitaire, au niveau de l’entrée principale, ainsi que sur les mâts extérieurs et les bannières suspendues.