L’Geek Week est de retour pour faciliter l’accès au digital

Pour une nouvelle édition africaine, l’Geek Week, l’unique semaine informatique dédiée aux passionnés du monde digital débarque Mars prochain pour la cinquième édition avec des activités variées 100% geek .

Événement digital incontournable de l’année organisé par L’Geek, la semaine informatique L’Geek Week fortement attendue, est de retour du 07 au 14 Mars 2020. Un carrefour réunissant la communauté geek marocaine et africaine, les fans du gaming, les adeptes du web ainsi que les professionnels du monde 2.0.

Toujours dans l’objectif de faciliter l’accès au monde numérique en Afrique et accompagner les jeunes, les associations et les entreprises dans leur transformation digitale, L’Geek promet un programme riche d’activités sur Casablanca, Fès, Marrakech, Rabat, Benguerir, Youssoufia et Tanger, avec une visite spéciale pour Tunis et Abidjan lors de cette 5ème édition.

Au programme, plusieurs Talks sont prévus pour favoriser l’échange et le partage d’expérience. Les participants auront l’occasion de participer à des discussions enrichissantes encadrées par des professionnels sur le marketing digital, la sécurité informatique, le e-tourisme et l’accélération digitale en Afrique avec des ateliers web design, montage vidéo et développement mobile.

Pour les amoureux de la console, L’Geek Gaming sera l’occasion de s’affronter sur Fifa 2020, PUBG et League of Legends défiant les fans du gaming lors de différents challenges et qualifications.

Afin de satisfaire au mieux sa communauté nationale et internationale, L’Geek Training offre durant toute la semaine, différentes formations gratuites et certifiantes, encadrées par des professionnels du digital sur Photoshop, le Web design et le Montage vidéo.

Toujours dans le cadre de cette cinquième édition, une compétition robotique sera organisée à Casablanca pour les as du domaine accompagnant le développement de la robotique au Maroc dans une dynamique conviviale pleine d’ambiance compétitive.

Et à l’instar des éditions précédentes, L’Geek Experience, une conférence-débat se tiendra à Benguerir pour clore la semaine en mode geek traitant le rôle du digital au sein des start-ups. Avec la présence des conférenciers de renommée, des principaux leaders et des influenceurs du monde digital à l’échelle nationale et internationale pour échanger, apprendre, s’informer, partager entre eux et aussi avec le grand public tout en récompensant les meilleurs participants des activités de la semaine.

Rendez-vous donc du 07 au 14 Mars 2020 à Casablanca, Fès, Rabat, Marrakech, Benguerir, Youssoufia, Tanger, Tunis et Abidjan pour vivre une semaine 100% geek pleine de surprises et de bonne ambiance.

Plus d’informations sur l’événement : www.lgeek.com