LG capitalise sur le succès de deux modèles de la série G7

LG Electronics (LG) communique pour présenter deux nouveautés exceptionnelles de sa gamme de smartphones G7 : les modèles LG G7 One et LG G7 Fit. Ces deux nouveaux téléphones, qui reprennent les fondamentaux du modèle LG G7 ThinQ, offrent aux utilisateurs le juste équilibre entre caractéristiques haut de gamme et tarifs exceptionnels.

De nombreux consommateurs se tournent aujourd’hui vers des smartphones à la réputation bien établie et jugés plus intéressants que certains modèles milieu de gamme plus récents. Insatisfaits des composants médiocres, ils ne veulent plus payer pour des fonctions supplémentaires qu’ils n’utiliseront jamais sur les téléphones haut de gamme actuels. Le plus difficile est de trouver le juste milieu.

LG G7 One

Le LG G7 One est le premier smartphone Android One de LG alliant le meilleur de l’expérience et de l’expertise de l’entreprise avec les toutes dernières innovations du système d’exploitation mobile de Google. Conçu pour être l’un des smartphones Android One les plus polyvalents du marché, le LG G7 One intègre la plateforme mobile Qualcomm Snapdragon 835 avec 4 Go de RAM et 32 Go de stockage interne. Ce modèle arbore la même esthétique tout-verre que le LG ThinQ avec une bordure en métal poli qui lui donne un aspect fin et épuré. Il est également résistant à l’eau et à la poussière (IP68). Avec son format 19.5:9 FullVision et sa fine bordure inférieure, l’écran ultra lumineux 6,1 pouces QHD+ (3120 x 1440) complète le style haut de gamme si prisé des consommateurs avertis.

Le LG G7 One fonctionne avec le système Android 8.1 Oreo et inclut uniquement les applications prêtes à l’emploi les plus indispensables, offrant ainsi à l’utilisateur une expérience rapide et fluide. Le téléphone optimise automatiquement l’activité en arrière-plan pour les opérations les plus importantes, afin de prolonger l’autonomie de la batterie. L’utilisateur peut accéder de façon très pratique à l’expérience AI enrichie de l’Assistant Google en appuyant simplement sur une touche dédiée sur le côté du téléphone. Le premier téléphone Android One de LG recevra des mises à jour de sécurité régulières via la fonction Google Play Protect intégrée, pour une tranquillité d’esprit totale.

Le LG G7 One est également équipé de Google Lens, le nouveau mode de recherche de Google qui fait appel à la vision par ordinateur et à la technologie d’intelligence artificielle. Depuis l’Assistant Google et Google Photos, l’utilisateur peut rechercher des informations sur des objets, identifier des textes, visiter des sites web, insérer des cartes de visite dans ses contacts, ajouter des événements à son agenda, ou consulter un plat dans le menu d’un restaurant, tout cela sans aucune saisie.

De plus en plus de consommateurs utilisent leurs smartphones pour écouter de la musique ou regarder des films. Le LG G7 One est le compagnon idéal pour se détendre et se relaxer, grâce à son système Hi-Fi Quad DAC 32 qui produit un superbe son lorsqu’il est utilisé avec des écouteurs de qualité. Le LG G7 One offre également un son 3D virtuel pour tous les contenus, jusqu’aux canaux audio 7,1 avec DTS:X.

Pour ceux qui préfèrent écouter la musique sans écouteurs, le LG G7 One est également équipé d’un haut-parleur Boombox unique qui utilise l’intérieur du téléphone comme caisse de résonance pour fournir deux fois plus de basse et de volume que les smartphones classiques. Et lorsqu’il est posé sur une surface rigide ou une boîte, la caisse de résonance agit comme un woofer pour amplifier encore davantage l’effet de basse. Le mode AI CAM, disponible pour la première fois sur le LG V30S, sera ajouté au LG G7 One lors d’une mise à jour prévue avant la fin de l’année.

LG G7 Fit

Le LG G7 Fit a été développé en tant que modèle intermédiaire entre les téléphones de milieu de gamme et haut de gamme. Il offre par conséquent un rapport prix/performance exceptionnelle, ainsi que les caractéristiques et les innovations clés du LG G7ThinQ. Doté de la plateforme mobile Qualcomm Snapdragon 821 avec 4 Go de RAM et 32 Go ou 64 Go de stockage interne, le LG G7 Fit est également muni d’un remarquable écran 6,1 pouces LCD Fullvision avec résolution QHD+ (3120 x 1440). Il utilise la technologie exclusive d’écran LCD ultra lumineux de LG pour atteindre une luminosité de 1 000 nits – parmi les meilleures du marché.

De même que le LG G7 ThinQ, le LG G7 Fit dispose de fonctions intelligentes et haut de gamme telles que le mode AI CAM, le système Hi-Fi Quad DAC 32 bits, un haut-parleur Boombox et le son surround DTS:X 3D. Le mode AI CAM permet de choisir l’une des huit catégories de prise de vue – personne, nourriture, paysage, ville, fleur, lever ou coucher de soleil – pour optimiser les clichés, ainsi que trois effets optionnels pour leur apporter une touche personnelle.

« Les deux modèles LG G7 One et LG G7 Fit sont conçus pour permettre à un plus large éventail de consommateurs d’accéder à des smartphones LG dotés de fonctions de référence qui ont fait leurs preuves », a déclaré Ha Jeung-uk, vice-président senior et directeur de la division Mobile Communications (Communications mobiles) de LG. « Tandis que l’écosystème des smartphones gagne en maturité, il ne suffit plus de proposer des téléphones haut de gamme et des téléphones milieu gamme. La demande de modèles intermédiaires ne cesse d’augmenter. »

Caractéristiques principales :

LG G7 One

Processeur : plateforme mobile Qualcomm® Snapdragon™ 835

Écran : écran ultra lumineux 6,1 pouces QHD+ 19.5:9 FullVision (3120 x 1440)

Mémoire : 4 Go de RAM LPDDR4x / 32 Go de ROM UFS 2.1 / MicroSD (jusqu’à 2 To)

Appareil photo : – Arrière : angle standard 16 MP (F1.6 / 71°) – Avant : grand angle 8 MP (F1.9 / 80°)

Batterie : 3000 mAh

Système d’exploitation : Android 8.1 Oreo (Android One)

Dimensions : 153,2 x 71,9 x 7,9 mm

Poids : 156 g

Réseau : LTE / 3G / 2G

Connectivité : Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 5.0 BLE / NFC / USB Type-C 2.0 (compatible 3.1)

Couleur : New Aurora Black / New Moroccan Blue

Autres : AI CAM† / appareil photo lumineux / haut-parleur Boombox / Google Lens / Hi-Fi Quad DAC 32 bits/ DTS : son surround X 3D / résistance à l’eau et à la poussière IP68 / HDR10 / touche Assistant Google / reconnaissance faciale / capteur d’empreinte / technologie Qualcomm Quick Charge™ 3.0 / conformité MIL-STD 810G / radio FM

LG G7 Fit

Processeur : plateforme mobile Qualcomm® Snapdragon™ 821

Écran : écran ultra lumineux 6,1 pouces QHD+ 19.5:9 FullVision (3120 x 1440)

Mémoire : – LG G7+ Fit : 4 Go de RAM LPDDR4x / 64 Go de ROM UFS 2.1 / MicroSD (jusqu’à 2 To) – LG G7 Fit : 4 Go de RAM LPDDR4x / 32 Go de ROM UFS 2.1 / MicroSD (jusqu’à 2 To)

Appareil photo : – Arrière : angle standard 16 MP (F2.2 / 76°) – Avant : grand angle 8 MP (F1.9 / 80°)

Batterie : 3000 mAh

Système d’exploitation : Android 8.1 Oreo

Dimensions : 153,2 x 71,9 x 7,9mm

Poids : 160 g

Réseau : LTE / 3G / 2G

Connectivité : Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 4.2 BLE / NFC / USB Type-C 2.0 (compatible 3.1)

Couleur : New Aurora Black / New Platinum Gray

Autres : Nouveau : second écran / AI CAM† / haut-parleur Boombox / Google Lens / QLens / Hi-Fi Quad DAC 32 bits/ DTS : son surround X 3D / résistance à l’eau et à la poussière IP68 / HDR10 / reconnaissance faciale / capteur d’empreinte / technolo-gie Qualcomm Quick Charge™ 3.0 / conformité MIL-STD 810G / radio FM

