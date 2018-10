Le Galaxy Note9, un smartphone qui vous fera vibrer (VIDEO)

Reconnue pour inclure les dernières innovations révolutionnaires, Note vient d’enrichir sa série de son dernier né: le Galaxy Note9. S’appuyant sur un héritage qui n’est plus à présenter, le Smartphone haut de gamme offre des performances optimales. Avec le nouveau stylo S Pen tout de connectivité pour la première fois, il est en outre l’appareil photo le plus intelligent de Samsung à ce jour et revêt d’autres qualités indéniables qui le rendent sans concurrence.

Les technologies premium Galaxy sont livrées en standard avec Note9 : chargement sans fil rapide, résistance à l’eau et à la poussière IP68 et services Samsung tels que Samsung Health et Samsung Pay. Le Galaxy Note9 est doté de la plate-forme de sécurité Knox et d’options de sécurité biométriques, telles que la numérisation des empreintes digitales et de l’iris ou encore la reconnaissance faciale pour protéger vos informations importantes.

Le Galaxy Note9 ouvre ainsi un monde de possibilités : c’est un portail vers l’écosystème complet des appareils et services de Samsung. Si son appareil photo haut de gamme, grâce à la combinaison unique de fonctions d’intelligence avancées et de matériel haut de gamme est le meilleur du marché, la caméra intelligente qui rend les images parfaites, s’appuie sur les technologies de pointe de Samsung en la matière, avec de nouvelles fonctionnalités. Avec la détection de défaut, et son optimiseur de scène, sûr que le Galaxy Note9, n’a pas son pareil pour briller sous cet angle.

Pour ce qui est de la rapidité et puissance, le Galaxy Note9 est un smartphone extrêmement puissant doté d’un processeur 10 nm de pointe qui prend en charge les vitesses réseau les plus rapides du marché (jusqu’à 1,2 gigabits par seconde) pour la diffusion et le téléchargement sans ralentissement. Il comprend également un système de refroidissement à l’eau, à base de carbone, ainsi qu’un algorithme d’ajustement de la performance basé sur l’intelligence artificielle (IA) afin de fournir des performances puissantes et stables.

Sa performance optimale, une batterie qui dure toute la journée (4000 mAh), permet une utilisation prolongée pour parler, envoyer des SMS, jouer à des jeux et regarder des films du matin au soir.

Le Galaxy Note9 est disponible avec deux options de stockage internes : 128 Go ou 512 Go, avec la possibilité d’insérer une carte microSD, il propose une capacité de stockage de 1T pour garder l’esprit tranquille en sachant qu’il y aura toujours assez de place pour vos photos, vidéos et applications préférées.