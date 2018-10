WAC-ES Sahel: suivez le match en direct (Coupe arabe des clubs)

Le Wydad reçoit ce samedi 27 octobre au complexe Mohammed V à Casablanca, l’Etoile du Sahel en match aller des huitièmes de finale de la Coupe de l’UAFA, devenu depuis un peu moins d’un mois Coupe Zayed des Clubs Champions.

Les Rouges comme leur nouveau coach René Girard sont conscients que ce ne sera pas une partie de plaisir tant l’ESS, dernier représentant tunisien dans cette compétition, est difficile à manœuvrer (l’Espérance de Tunis et le Club Sfaxien se sont égarés chemin faisant).

Mais on peut faire confiance aux Wydadis qui ont toujours été à la hauteur des attentes de leur grand public qui, n’en doutons pas, viendra en nombre les supporter ce samedi. A ce propos, l’administration du club des Rouges, pour ce qui est des billets, a ouvert quatre points de vente, au Complexe Sportif Mohammed V, au Complexe Hadj Mohamed Benjelloun, au Stade Roches Noires et au Stade Tessema.

L’octroi du ticket se doit se faire au plus tôt pour prétendre assister à cette soirée qui s’annonce une fois de plus, bien passionnante de par le caractère de ‘’derby maghrébin’’ qui s’en dégage et, qui plus est ce qui se fait de mieux lors de ce tour puisqu’opposant deux poids lourds du football maghrébin et arabe.

Si du côté du WAC, René Girard peut compter sur tout son effectif à l’exception, peut-être, d’Ibrahim El Baz qui revient d’une blessure à la cheville, de celui des Tunisiens le moral est au beau fixe surtout après que trois de ses joueurs cadres aient reçu le feu vert (Rami Bedoui, Ahmed Akaichi et Amine Ben Amor) pour disputer cette nouvelle version de la coupe Zayed des Clubs Champions. Son vainqueur touchera 7,5 millions $ au lieu des 6 initialement promis tandis que le finaliste percevra 4 millions $ au lieu des 2,5.

La chaîne Abu Dhabi Sports retransmettra la rencontre, qui débutera à 19h00 (heure marocaine).

