Voici quand débutera le Ramadan 2019 au Maroc

L’observation du croissant lunaire annonçant le début du mois de Ramadan aura lieu le dimanche 29 chaâbane 1440 de l’hégire, correspondant au 5 mai 2019, a indiqué le ministère des Habous et des Affaires islamiques.

Les magistrats, les Nadhirs et les délégués du ministère des Habous et des affaires islamiques sont invités à informer ce département de l’observation du Croissant lunaire ou de sa non-observation en le contactant aux numéros de téléphone suivants: (0537.76.11.45), (0537.76.09.32), (0537.76.05.49) et (0537.76.89.54) ou au numéro de fax (0537.76.17.21), a précisé le ministère dans un communiqué publié sur son site Internet.

Rappelons que le Ramadan commence ce lundi 6 mai dans la plupart des pays arabes. L’Arabie Saoudite, le Qatar, le Koweït, les Émirats arabes unis, l’Irak et le Liban ont d’ores et déjà annoncé que le 1er jour du mois sacré sera observé lundi.

Au Maroc, le Ramadan commencera très probablement le mardi 7 mai. C’est en tout cas ce qu’avait annoncé l’astronome de renom et lauréat de Dar Al Hadith Al Hassania, Hicham El Aissaoui. Notons qu’il ne s’est jamais trompé dans ses prévisions.

En parallèle, il a affirmé qu’Aid Al Fitr aura lieu mercredi 5 juin et précisé que Ramadan ne comportera cette année que 29 jours.

L’astronome Hassan Talbi avait également confié que le premier jour de ce mois sacré sera le mardi 7 mai 2019. Le chercheur universitaire, qui livre chaque année la date de début du Ramadan, ne s’est jamais trompé sur ses prévisions. Selon les calculs de Talbi, Aid Al Fitr aura lieu cette année le 5 juin 2019. “Ce qui signifie que le prochain mois sacré de jeun ne durerait que 29 jours, au lieu de 30”, a également précisé l’astronome.

La période de jeûne commence au début de la nouvelle lune et s’achève au début du cycle lunaire suivant. Même si les calculs astronomiques permettent de connaître précisément le jour de la nouvelle lune, la tradition marocaine exige que l’astre soit observable à l’œil nu. Mais c’est le ministère des Habous et des Affaires islamiques qui annonce officiellement la date de début du Ramadan au Maroc.

On le sait, la durée de jeûne diffère d’un pays à l’autre. Ainsi, selon le Centre International d’Astronomie (CIA), le pays où les musulmans jeûneront le plus longtemps est l’Algérie (16 heures en moyenne), alors que le pays où la durée de jeûne sera la plus courte est la Somalie (environ 13 heures et 30 minutes).

Au Maroc, il faudra attendre 15 heures et 16 minutes pour rompre le jeûne le premier jour du Ramadan, alors que la durée sera de 16 heures et 1 minute le dernier jour du mois sacré.

Soufiane Laraki