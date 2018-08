Voici le nouveau sélectionneur d’Algérie (Photo)

Installé au Qatar depuis 2010, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille et de Manchester City a remporté quatre championnats et deux Coupes nationales lorsqu’il entraînait Al Duhail et dirigé la sélection nationale en 2014/2015.

Djamel Belmadi, qui succède à Rabah Madjer limogé en juin après seulement huit mois à la tête de la sélection, devra qualifier les Verts pour la CAN 2019 et s’assurer une place au Mondial 2022.