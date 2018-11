Tunisie-Maroc: quelle heure, quelle chaîne?

Ce mardi, le Maroc croisera les crampons avec la Tunisie en amical au stade olympique de Rades, à Tunis, après s’être qualifié à la CAN 2019.

Le sélectionneur national Hervé Renard, qui devra se passer des services de Younes Belhanda et Hakim Ziyech, blessés face au Cameroun, aura l’occasion de faire jouer d’autres éléments comme Abdelilah Hafidi, Achraf Dari, Walid Azaro ou encore Amine Harit.

Le sélectionneur tunisien Maher Kanzari, de son côté, visera la victoire face aux Lions de l’Atlas, surtout après la défaite des Aigles de Carthage lors de la 5ème journée des éliminatoires de la CAN 2019 contre l’Egypte.

Bien que déjà qualifiée à la phase finale du tournoi, la Tunisie a mal digéré cet échec et souhaite redorer son blason à tout prix. La tâche ne sera pas de tout repos pour cette sélection dont la plupart des joueurs viennent d’être sacrés champions d’Afrique avec l’Espérance de Tunis. C’est que les Hommes de Hervé Renard, moral au top, sont en forme après avoir battu le Cameroun pour la première fois de l’histoire du football marocain et décroché, quelques heures après, le ticket de qualification à la CAN 2019 après la défaite du Malawi face aux Iles Comores. Confirmer face aux Tunisiens, c’est l’objectif des Lions.

Le coup d’envoi de cette rencontre sera donné à 18 heures. Elle sera retransmise sur Al Aoula et Arryadia.

N.M.