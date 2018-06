Tunisie-Angleterre: regardez le match en direct (Coupe du monde)

Ce 18 juin, la Tunisie fera son entrée en Coupe du monde 2018 en croisant les crampons avec l’Angleterre. Après les défaites du Maroc et de l’Egypte et la débâcle de l’Arabie Saoudite contre la Russie sur le score de 5 à 0, les Aigles de Carthage représentent le dernier espoir des sélections arabes, et ils en ont les moyens.

Pendant leur stage de préparation pour l’aventure russe, les Tunisiens ont disputé une série de matches amicaux contre des adversaires de haut niveau et prouvé qu’ils ne viendront pas en Russie en touristes. Selon la FIFA, l’équipe est d’humeur combative et optimiste et les joueurs ont confiance en leurs capacités, surtout après avoir tenu en échec le Portugal et livré une excellente prestation contre l’Espagne en amical.

De son côté, l’Angleterre souhaite tourner la page de la déception du Mondial en 2014 après une élimination lors de 2ème match de groupe. Sa dernière victoire dans ce tournoi date de 2010, contre la Slovénie en Afrique du Sud. «L’Angleterre est plus consciente que quiconque de l’importance de prendre un bon départ. Les hommes de Gareth Southgate sont concentrés et, peut-être plus important encore, détendus», a assuré l’instance.

La rencontre sera jouée au Volgograd Arena et le coup d’envoi sera donné à partir de 19 heures (GMT+1).

Formations possibles:

Tunisie: Mouez Hassen; Yassine Meriah, Syam Ben Youssef, Dylan Bronn, Ali Maaloul; Ellyes Skhiri, Anice Badri, Ferjani Sassi; Fakhreddine Ben Youssef, Wahbi Khazri, Naim Sliti.

Angleterre: Jordan Pickford; Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire; Kieran Trippier, Dele Alli, Jordan Henderson, Jesse Lingard, Ashley Young; Raheem Sterling, Harry Kane.

N.M.

LE LIVE