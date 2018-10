Le torchon brûle entre Loubna Abidar et Younes Boulmani

«Je suis devenu célèbre grâce à une chanson que tous les Marocains ont apprécié. Loubna Abidar, elle, a été obligée de se dénuder et de vendre son corps pour se faire un nom», a-t-il affirmé à Le Site Info, précisant qu’il a toujours été loin des problèmes. «Je n’aime pas les tensions mais certaines personnes me provoquent sans raison. Loubna Abidar veut tout simplement créer le buzz en parlant de moi. Elle a intérêt à ne pas m’approcher», a-t-il menacé.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK