Tirs de la Marine royale: voici la décision des autorités

Selon une source de Le Site Info, la garde à vue du pilote de l’embarcation a été prolongée afin de compléter l’enquête. Et d’ajouter que l’Espagnol pourrait être impliqué dans des réseaux de trafic de drogues et d’humains en Espagne et au préside occupé de Sebta.

Les éléments de la Marine royale ont ouvert le feu mardi 25 septembre sur une embarcation suspecte conduite par un Espagnol, interpellé et placé en garde à vue. Les tirs ont été effectués après que cette embarcation de type “Go Fast”, qui transportait plusieurs migrants clandestins marocains, a refusé d’obtempérer aux avertissements. Trois personnes ont été blessées et une femme a été tuée.