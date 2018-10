Suivez l’Africa IT EXPO en direct

Après le franc succès des deux précédentes éditions en 2016 et en 2017 à Casablanca, Africa IT EXPO (AITEX) se délocalise à Rabat, et ce sous un nouveau format ! Ainsi, la capitale du royaume abrite les 4 et 5 octobre au Sofitel Jardin des roses, la troisième édition du high-level meeting des professionnels et acteurs des IT et télécom du continent, la Rencontre des TIC en Afrique.

Placé sous l’égide du Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie Numérique, et en partenariat avec l’AMDIE (l’agence marocaine de développement des investissements et des exportations) l’Africa IT EXPO (AITEX), un événement phare de l’APEBI (Fédération des technologies de l’information, des télécommunications et de l’offshoring), revient cette année avec un concept innovant. Le thème de cette troisième édition est: “Quel digital pour l’Afrique du futur ?”. Un thème porteur au vu de la révolution technologique que vit aujourd’hui le continent. Les nouvelles technologies représentent un vecteur de développement pour l’Afrique, un enjeu économique de premier ordre. Elles renforcent aussi la capacité à innover de la jeunesse africaine. L’Africa IT EXPO, qui s’est imposé dans l’agenda des décideurs, investisseurs et startups comme un rendez-vous annuel phare des IT au Maroc, permettra donc à tous les acteurs du continent et d’ailleurs de débattre des dernières innovations du secteur et de leur impact économique et sociétal.

Environ 1000 participants sont attendus tant nationaux qu’internationaux représentant environ 15 pays. Espace de rencontres fructueuses et de BtoB par excellence, le nouveau format Business Forum International vise à donner une importance capitale à l’innovation de sorte à accompagner les organisations à entrer de plain-pied dans l’ère du numérique. L’ambition de l’APEBI et de ses partenaires est de contribuer fortement au développement des écosystèmes du digital et de l’économie numérique au niveau continental.

Objectifs du Forum

Positionner le forum comme une vitrine IT pour le continent ; renforcer les échanges Sud-Sud et Nord-Sud ; résenter des projets innovants et structurants des donneurs d’ordre ; programmer des conférences de haut niveau animées par des guest speakers de renom ; présenter les dernières innovations et promouvoir les solutions, les produits et services lors des Afritechs et dans le Village experientiel ; promouvoir les services au citoyen…

Un positionnement inédit

L’ambition de l’APEBI est de positionner AITEX comme un Business Forum international des technologies de l’information, un événement phare du continent, en assurant sa pérennité et en le plaçant dans l’agenda annuel des events incontournables des professionnels IT en Afrique. Africa IT EXPO a donc vocation à devenir un excellent cadre de rencontres entre opérateurs et entrepreneurs africains, offrant ainsi de formidables opportunités technologiques innovantes au service du développement.

Organisées sous le Haut patronage du roi Mohammed VI, les précédentes éditions (2016 et 2017) ont, entre autres, mis fortement l’accent sur le partage d’un savoir-faire en matière de nouvelles technologies. Les thématiques du Business Forum L’APEBI veille à ce que les diverses thématiques qui seront abordées lors de l’AITEX 2018 soient riches en contenus et enrichissantes aussi pour les participants.

Pays à l’honneur & Pays représentés

Le Rwanda et le Bénin sont les deux pays à l’honneur lors de cette 3ème édition 100% business, 100% innovation. Ces deux pays africains connaissent un important développement de leur secteur IT ces dernières années. Pays d’Afrique orientale, le Rwanda a mis les bouchées doubles pour développer son secteur des IT, qui figure aujourd’hui parmi les plus dynamiques de la région de l’Afrique de l’Est. Le Bénin, pays d’Afrique de l’Ouest a initié ces plusieurs stratégies qui ont permis l’émergence de son secteur des IT et donner un coup d’accélérateur à l’innovation.

D’autres pays seront également de la partie. Il s’agit du Sénégal, de la Côté d’Ivoire, du Cameroun, du Congo (Brazzaville), du Nigéria, du Mali, du Burkina, du Togo, du Soudan, de la Tanzanie, de la Tunisie, de la Guinée-Conakry. Hors du continent africain, les pays comme la France, la Chine, l’Inde, le Canada, la Suisse, la Belgique, le Luxembourg, le Bahrain et le Qatar sont également conviés. Ceci renforce la dimension fortement internationale de l’Africa IT EXPO organisé par l’APEBI au Maroc.