Sénégal Vs Pologne: à quelle heure et sur quelle chaîne? (Coupe du monde 2018)

Le Sénégal fera, ce 19 juin, son entrée en lice en Coupe du monde lors d’un match qui s’annonce chaud contre la Pologne. Après les défaites amères des sélections africaines, à savoir le Maroc, l’Egypte, le Nigéria et la Tunisie, les Lions de la Teranga feront-ils exception?

Pour cette édition 2018, le coach Aliou Cissé rêve de réitérer le parcours de 2002, lorsque le Sénégal avait battu la France, championne du monde en titre, et décroché son ticket pour les quarts de finale. Et il faut dire qu’il a les moyens de ses ambitions grâce à des joueurs de talent capables de faire trembler les plus grandes sélections, à l’instar de Sadio Mané, Mame Diouf, Kalidou Koulibaly, Cheikhou Kouyaté, Idrissa Gueye ou encore Keita Baldé.

Pour sa part, la Pologne, qui ne s’est pas qualifiée depuis douze ans en Coupe du monde, compte largement sur son virevoltant Robert Lewandowski pour battre le Sénégal et espérer aller le plus loin possible dans la compétition. Après avoir été éliminés aux tirs au but en quart de finale de l’Euro 2016, les Biało-czerwoni, bien qu’ils soient méfiants, ne comptent pas laisser passer cette occasion de se rattraper pour tourner la page de la déception.

La rencontre qui sera joué au Spartak Stadium, à Moscou, et dont le coup d’envoi sera donné à partir de 16 heures (GMT+1), sera retransmise sur Irib TV3, Sport TV1, Italia 1, TRT 1 HD, Cuatro, BeIn Sports HD 1 FR, ZDF HD, RTS Deux HD, TVP Sport HD, BeIn Sports MAX 2 HD AR et BeIn Sports MAX 1 HD AR.

Compositions d’équipe possibles

Pologne: Wojciech Szczesny ; Maciej Rebus, Michal Pazdan, Jan Bednarek, Lukasz Piszczek ; Kamil Grosicki, Jacek Goralski, Grzegorz Krychowiak, Jakub Blaszczykowski, Piotr Zielinski ; Robert Lewandowski​.

Sénégal: Khadim Ndiaye ; Lamine Gassama, Kara Mbodji, Kalidou Koulibaly, Youssouf Sabaly ; Pape Alioune Ndiaye, Cheikhou Kouyaté, Gana Idrissa Gueye ; Keita Baldé, M’Baye Niang, Sadio Mané.

N.M.