Salé: la vérité sur l’arrestation du “chasseur de voyantes”

Plusieurs allégations ont circulé ce jeudi 4 octobre selon lesquelles Redouane, le jeune homme qui a filmé des femmes se rendant chez une voyante de son quartier à Salé, aurait été interpellé.

A ce propos, il a balayé d’un revers de main toutes ces rumeurs et assuré à Le Site Info qu’il n’a reçu aucune convocation de la police. “Je dis à tous ceux qui véhiculent de fausses informations me concernant que je n’ai pas été arrêté et j’estime que je n’ai pas commis de crime pour que je sois convoqué par la police”, a précisé Redouane, soulignant que le but de ses vidéos est de sensibiliser les citoyens contre les dangers de la sorcellerie et dénoncer ces femmes habituées à ce genre de pratiques.

“Je m’excuse auprès de tous les citoyens que j’aurai contrariés de par mes déclarations négatives dans la vidéo”, a-t-il avancé. Et de poursuivre: “nous devons protéger notre pays que nous aimons des sorcières et de la sorcellerie. Vous avez pu voir dans les vidéos ce qui est arrivé aux chats et aux tortues”.

R.T.