Russie-Egypte: regardez le match en direct (Coupe du monde)

La star des Pharaons Mohamed Salah est titulaire contre la Russie. Le score était de 0-0 à la mi-temps. Présents physiquement, les Russes, n’ont pas fait sauter le verrou égyptien. Les Egyptiens se sont montrés dangereux avec une frappe enroulée de Trezeguet et une autre de Mohamed Salah. La Russie a finalement ouvert le score en seconde mi-temps, après un ballon mal dégagé par le gardien des Pharaons. Et c’est un but contre son camp qui a été marqué…

