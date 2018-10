Qui pour remplacer Lopetegui au Real Madrid?

Le Real reste sur quatre défaites en cinq matches toutes compétitions confondues et a n’a plus marqué de but depuis cinq rencontres.

Délicat dilemme donc pour les dirigeants des champions en titre qui joueront leur tête mardi face aux Tchèques. Seule solution de rechange: confier l’intérim à Santiago Solari l’entraîneur de la réserve dès aujourd’hui. Selon AS, Guti, ancien entraineur des U19 du club, et entraîneur adjoint de Besiktas est également pressenti.

En effet, dans la maison blanche on se demande, si l’on doit encore laisser l’opportunité à l’ex sélectionneur national de la Roja de driver les Madrilènes pour les deux échéances à venir, un match de Ligue des champions mardi contre Plzen et surtout le clasico dimanche à Barcelone qui pour une fois depuis 2007 se fera sans Messi blessé, ni Ronaldo parti chercher gloire sous le ciel de Turin.