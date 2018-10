Prison de Taza: la direction dément les allégations d’un détenu

Dans une mise au point publiée ce mardi 9 octobre, la même source affirme que ces allégations ont pour but de se venger de la direction de cette administration pénitentiaire et de nuire à son image, précisant que l’auteur de la vidéo est un détenu fraichement sorti de prison, multirécidiviste, indiscipliné et déjà sanctionné pour son implication dans le trafic de substances prohibées à l’intérieur de la prison locale de Taza.

La direction de la prison locale de Taza a qualifié de “mensonges et fausses accusations” le contenu d’une vidéo véhiculée sur les réseaux sociaux, dans laquelle un ancien détenu prétend que les responsables dudit établissement “couvrent le trafic de substances prohibées” et “transgressent la loi”.